قدم وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، التهنئة لليهود بمناسبة عيد رأس السنة العبرية، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن الدافع وراءها.
ونشر آل نهيان تغريدة في "تويتر" كتب فيها Shana Tovah، ما يعني باللغة العربية "سنة سعيدة"، في إشارة إلى العيد اليهودي، الذي صادف امس الأحد.
وأثارت تغريدة بن زايد ردود فعل مختلفة بين متابعيه على حسابه الشخصي في "تويتر" حيث اعتبرها البعض نوعا من التطبيع، وتساءل أحدهم "سؤال بسيط هل نحن في سلام مع إسرائيل كي نتبادل التهاني والتبريك بالسنة الجديدة لهم؟".
فيما رأى آخرون أن التهنئة تحمل روح التسامح إذ جاء في أحد التعليقات على تغريدة بن زايد "ليش البعض يخلط بين الديانة والبلد! الإمارات بلد التسامح وتحترم كل الأديان".
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تهنئ اليهود برأس السنة العبرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.