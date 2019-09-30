البنك المركزي يوجّه المصارف لتقديم خدماتها عبر الهاتف النقّال

وجه البنك المركزي العراقي، الاثنين، المصارف لتقديم خدماتها عبر الهاتف النقّال.
وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في ضوء استراتيجية البنك لتحقيق الشمول المالي، وتحسين الخدمات المصرفية الرقمية، والتقنيات الحديثة، لضمان سهولة وصول تلك الخدمات المُقدَّمة لشرائح المجتمع المختلفة، وجَّه البنك المصارف المجازة كافةً بتقديم خدمة تطبيق الهاتف النقّال (Mobile Banking)".
واضاف ان "هذه الخدمة تضمن تسهيل الخدمة المصرفية للمستفيدين، وضمان توافر أنظمة الحماية والسرية لهم، على أن يتمَّ تطبيقه خلال فترة زمنية محددة من تاريخ صدور التعليمات من هذا البنك".
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