أكثر من 100 جرة سليمة في قاع البحر تعود لمئات السنين! (فيديو)

وعثر غواصون على حطام سفينة، يعود إلى أكثر من 1700 سنة، قبالة ساحل جزيرة مايوركا الإسبانية في يوليو الماضي.

وأكد العلماء أن الجِرار التي عثر عليها داخل حطام السفينة، كانت تستخدم لتخزين زيت الزيتون وصلصة السمك والنبيذ، استناداً إلى النقشات المرسومة عليها.



مع ذلك، لن يستطيع الباحثون فتح الجِرار للتأكد من مكوناتها، حتى الانتهاء من أعمال الحفظ في متحف مايوركا.