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أكثر من 100 جرة سليمة في قاع البحر تعود لمئات السنين! (فيديو)

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أظهرت لقطات فيديو "مذهلة" اكتشاف حطام سفينة تعود للإمبراطورية الرومانية، وبداخلها أكثر من 100 جرة فخارية، معظمها سليمة ومغلقة تعود لمئات السنين.
وعثر غواصون على حطام سفينة، يعود إلى أكثر من 1700 سنة، قبالة ساحل جزيرة مايوركا الإسبانية في يوليو الماضي.

وأكد العلماء أن الجِرار التي عثر عليها داخل حطام السفينة، كانت تستخدم لتخزين زيت الزيتون وصلصة السمك والنبيذ، استناداً إلى النقشات المرسومة عليها.


مع ذلك، لن يستطيع الباحثون فتح الجِرار للتأكد من مكوناتها، حتى الانتهاء من أعمال الحفظ في متحف مايوركا.

 

 

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وجاء الاكتشاف بعد أن لاحظ مواطن مايوركا، فيليكس ألاركون وزوجته، وجود شظايا من الفخار في قاع البحر، وبعد التحقيق وجد علماء آثار أن القارب الروماني مدفون في القاع على عمق قليل قرب الساحل.

وفي مؤتمر صحفي، قال عالم الآثار سيباستيان مونار من معهد البليار لدراسات الآثار البحرية، إن الجِرار حفظت تماماً داخل السفينة، ولم تتعرض لأي أضرار.

وقال الخبراء إن السفينة كانت تقل البضائع من جزيرة مايوركا إلى الأراضي الإسبانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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