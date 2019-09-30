أكثر من 100 جرة سليمة في قاع البحر تعود لمئات السنين! (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو "مذهلة" اكتشاف حطام سفينة تعود للإمبراطورية الرومانية، وبداخلها أكثر من 100 جرة فخارية، معظمها سليمة ومغلقة تعود لمئات السنين.
وأكد العلماء أن الجِرار التي عثر عليها داخل حطام السفينة، كانت تستخدم لتخزين زيت الزيتون وصلصة السمك والنبيذ، استناداً إلى النقشات المرسومة عليها.
مع ذلك، لن يستطيع الباحثون فتح الجِرار للتأكد من مكوناتها، حتى الانتهاء من أعمال الحفظ في متحف مايوركا.
وفي مؤتمر صحفي، قال عالم الآثار سيباستيان مونار من معهد البليار لدراسات الآثار البحرية، إن الجِرار حفظت تماماً داخل السفينة، ولم تتعرض لأي أضرار.
وقال الخبراء إن السفينة كانت تقل البضائع من جزيرة مايوركا إلى الأراضي الإسبانية.
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