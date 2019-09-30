وفاة سهيل بن مبارك الكتبي شقيق "أم الإمارات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، الأحد، سهيل بن مبارك الكتبي شقيق الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وعانى الراحل من مرض السكري ليوافيه الأجل المحتوم عن عمر ناهز 73 عاما.



ونعى طيف واسع من المغردين الإماراتيين الراحل الكتبي معددين مآثره ومجزلين له من الدعاء بالرحمة لما تميز به من حسن الخصال والمآثر الطيبة.

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وعُرف عن الفقيد، الذي ولد في عام 1946، بشاشته وسماحته التي تجسد أخلاق أبناء دولة الإمارات.



ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية المغفور له سهيل بن مبارك الكتبي، وأعربت عن خالص عزائها ومواساتها سائلة المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.