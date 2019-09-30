التعاون الإسلامي تدعم #مصر بجهودها لمكافحة #الإرهاب

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن دعم المنظمة لجمهورية مصر العربية في جميع ما تتخذه لمواجهة الإرهاب، التي كان آخرها الإجراءات التي قامت بها القوات المسلحة والشرطة المصرية في شمال سيناء.

وقدّم الأمين العام للمنظمة التعازي لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب مصر، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.