أخطاء شائعة خلال ممارسة الرياضة.. تعرف عليها

الإثنين 30 سبتمبر 2019

أخطاء شائعة خلال ممارسة الرياضة

كتب متابعات_الخليج 365

بالتأكيد ممارسة الرياضة أمر محمود، ويضمن حياة بلا متاعب، لكن هناك بعض الأخطاء الشائعة خلال ممارسة الرياضة قد تؤدي إلى مشاكل صحية وإصابات بالغة، لذا يجب الانتباه لهذه الأخطاء.



وحذر الدكتور أحمد زغلول، أستاذ العظام بمستشفى طب قصر العيني بمصر، من أن ممارسة الرياضة بطريقة خاطئة قد تسبب إصابات بالغة في العظام.

وقال إن هناك 5 أسباب يمكن أن تسبب لك إصابات رياضية يجب الانتباه لها وهي:

1-استخدام جهاز رياضي غير مناسب لجسمك.

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2-عدم ممارسة الإحماء قبل القيام بالتمرين أو استخدام تقنية خاطئة قبل التمرين.

3-سوء التغذية وعدم توفر عنصر التوازن الغذائي أو افتقاره الفرد للثقافة الغذائية السليمة أو عدم توفر الغذاء المتنوع بعناصره الأساسية.

4-تلقي ضربات في الرأس أو الركبة.

5-عدم استكمال الإجراءات العلاجية بعد حدوث الإصابة، مما ينتج عنه عودة الإصابة لما كانت عليه أو تتحول إلى إصابة مزمنة يصعب التخلص منها.

ونصح زغلول بضرورة استشارة الخبراء الموجودين في الصالات الرياضية لمعرفة الطرق الصحيحة لممارسة أي رياضة أو التعامل مع الأجهزة الرياضية المختلفة ومدى مناسبتها لكل شخص.