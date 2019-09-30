صحفي سعودي: نستنكر موقف الجزيرة القذر من مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

الإثنين 30 سبتمبر 2019

حارس الملك سلمان

كتب الخليج 365 - متابعات

قال محمد المساعد الكاتب الصحفى بجريد عكاظ السعودية، إن السعوديين تألموا حزنًا على مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، موضحًا ان جنازة اللواء الراحل شهدت حضورًا كبيرًا من قبل السعوديين.



Advertisements

وأضاف "المساعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب، : "تألمنا وحزنا كثيرًا ووجدنا تفاعلًا كبير من السعوديين مع اللواء الراحل، وهو يستحق هذا الحب وأكبر من ذلك ".

وتابع: "الجنازة كانت مهيبة وحضر الكثير من السعوديين، وللأسف الرجل قتل إثر خلاف شخصى".

واستنكر موقف الجزيرة القطرية من مقتله، قائلًا: "اعتدنا على هذا النوع من التوظيف القذر والتشفى من قنوات الجزيرة وغيرها، وهذا دليل على دناءة النظام القطر، واليوم يتحدثون عن قضية جنائية ويحاولون التشفى من المملكة العربية السعودية".