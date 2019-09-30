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الإثنين 30 سبتمبر 2019
حارس الملك سلمان
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الخليج 365 - متابعات
قال محمد المساعد الكاتب الصحفى بجريد عكاظ السعودية، إن السعوديين تألموا حزنًا على مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، موضحًا ان جنازة اللواء الراحل شهدت حضورًا كبيرًا من قبل السعوديين.
وأضاف "المساعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب، : "تألمنا وحزنا كثيرًا ووجدنا تفاعلًا كبير من السعوديين مع اللواء الراحل، وهو يستحق هذا الحب وأكبر من ذلك ".
وتابع: "الجنازة كانت مهيبة وحضر الكثير من السعوديين، وللأسف الرجل قتل إثر خلاف شخصى".
واستنكر موقف الجزيرة القطرية من مقتله، قائلًا: "اعتدنا على هذا النوع من التوظيف القذر والتشفى من قنوات الجزيرة وغيرها، وهذا دليل على دناءة النظام القطر، واليوم يتحدثون عن قضية جنائية ويحاولون التشفى من المملكة العربية السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر صحفي سعودي: نستنكر موقف الجزيرة القذر من مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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