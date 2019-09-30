إعلامي مصري يدعو الشعب لحذف قناة الجزيرة من التلفزيون

الإثنين 30 سبتمبر 2019

قناة الجزيرة

كتب الخليج 365

جدد الإعلامي المصري الدكتور محمد الباز، دعوته للمصريين لحذف قناة الجزيرة القطرية من تلفزيوناتهم.



وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن وجود قناة الجزيرة على تلفزيونات المصريين، أشبه بـ "من يربي حية في فراشه".

Advertisements

وناشد "الباز"، إدارات الفنادق المصرية بحذف هذه القناة من أجهزة التلفاز، حتى لا تصدر هذه القناة صورة كاذبة للنزلاء والسياح عن مصر.

ومن جانب آخر، أعدت مؤسسة "ماعت" تقريرا بالفيديو يكشف فضائح قناة الجزيرة القطرية، وأكاذيبها التى تنشرها من أجل التأثير على الدولة المصرية، خلال الأيام الماضية، وسعيها لنشر الفوضى فى الشارع المصري، بنشر الأكاذيب والمواد الفيليمة والصور القديمة، على أنها تظاهرات جديدة فى الشارع.

التقرير رصد أكاذيب القناة القطرية، وأفعالها وسقطاتها التى قامت بها من أجل نشر الفوضى، بالاعتماد على الأكاذيب والتزييف المستمر، وكشف الفيديو بالأدلة والبراهين الجرائم المهنية التى ارتكبها قناة الجزيرة، خلال أحداث يوم الجمعة الماضية، والفيديوهات التى قامت بتزييفها وفبركتها، والترويج على أنها حقيقة.