19 عاما على استشهاد «محمد الدرة» رمز الإنتفاضة الفلسطنية الثانية



الموجز

19عامًا مرت على استشهاد الطفل محمد الدرة الذى اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلى بين ذراعى والده "جمال" فى 30 سبتمبر من عام 2000 بقطاع غزة، إبان انتفاضة الأقصى المبارك التى نشبت فى عام 2000، على غرار زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق ارائيل شارون للمسجد الأقصى المبارك، مما دفع الفلسطينيين إلى الانتفاض للدفاع عن المقدسات التى دنسها "شارون".

مشهد احتماء الأب وابنه ببعضهما البعض، وإشارة الأب لمطلقي النيران بالتوقف، وسط إطلاق وابل من النار والغبار، حيث جلس «الدرة» على ساقي أبيه، مشهد لم يستمر أكثر من 60 ثانية، وسط تبادل لإطلاق النيران، وبعده سقط «محمد الدرة قتيلا»، وشيعت له جنازة شعبية تحدث عنها العالم.

أسباب الانتفاضة

بدأت شرارة الانتفاضة بسبب الاحباط لدي الشعب الفلسطيني لجمود المفاوضات بين الطرفين بعد اتفاقيات أوسلو وقمة كامب ديفيد، استمرار الصهاينة في بناء مستوطنات بالإضافة إلي قتل وقمع الأسرى الفلسطينيين ورفض الصهاينة الانسحاب لحدود 1967، وفشل عملية السلام للوصول إلى تحقيق الاستقلال الوطني،

يعد الطفل الفلسطيني "محمد الدرة"، رمزا للانتفاضة الثانية، حيث استشهد الدرة خلال الانتفاضة، أظهره فيديو القناة الفرنسية، كان يحتمي بجوار أبيه في مدنية غزة، بدأت قصة الطفل محمد الدرة بالتقاط عدسة المصور الفرنسي شارل إندرلان المراسل بقناة فرنسا، مشهد احتماء محمد خلف برميل إسمنتي، بعد وقوعهما وسط محاولات تبادل إطلاق النار بين الجنود الإسرائيليين، قد أثار مشهد احتماء الأب وابنه ببعضهما البعض، ونحيب الصبي، تعاطف الراي العام العالمي، انطلق وابل من الرصاص القوات الاسرائيلية قتل محمد الدرة.

يعيش جمال الدرة والد الطفل محمد في مخيم البريج وكان جمال نجارًا ومصممًا للمنازل، واجه جمال اغلاق الحدود يوم الحادث بسبب الشغب، كان محمد عائدا من مدرسته بسبب اغلاقها في يوم الاحتجاجات، ووقع الاب والطفل في منتصف الطريق خلال الاشتباكاتكان السبب الرئيسي لاندلاع الانتفاضة دخول شارون إلي باحة المسجد الأقصى، قد تجمهر جموع المصلين، قد استشهد 7 فلسطينيين، وجُرح 250 وأُصيب 13 جندي إسرائيلي وكانت هذه بداية أعمال الانتفاضة التي استمرت لقرابة خمس سنوات.

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الضحايا

قد راح ضحية انتفاضة الأقصي 4412 فلسطيني، و و48322 جريح، أما خسائر إسرائيل فهي 1069 قتيل منهم 334 مستوطن اسرائيلي، 735 مجند، تدمير 50 دبابة من نوع ميركافا ودمر عدد من الجيبات العسكرية والمدرعات الإسرائيلية،امتلكت السلطة الفلسطينية 35,000 جندي من الأجهزة الأمنية، 45 مصفحة بالإضافة مسلحين المقاومة الفلسطين، قد اخترعت المقاومة أول صاروخ فلسطيني من نوع (صاروخ قسام)، صنعت كتائب شهداء الأقصى صاروخ (أقصى 103) وقامت كتائب المقاومة الشعبية بصناعة صاروخ (ناصر).

حشدت اسرائيل 60,000 جندي من الجيش الإسرائيلي و1000 دبابة و450 طائرة، وفانتوم وإف-15 إيغل و50 مروحية هجومية من طراز أباتشي، قد قتلت اسرائيل قادة المقاومة الفلسطينة أمثال ياسر عرفات وأحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، كما دمرت البنية التحتية وبيوت المواطنين في قطاع غزة، كما بنت إسرائيل الجدار العازل .

نتائج الانتفاضة

واجهت إسرائيل انعدام الأمن وركود السياحة واغتيال وزير السياحة الإسرائيلي بسبب العمليات الاستشهادية، ومقتل قائد وحدة الهبوط المظلي الأسرائيلي (الكوماندوز) في معركة مخيم جنين، سقوط اقتصاد الكيان الصهيوني، انكسار الروح المعنوية للجيش الإسرائيلي وسقوط اسطورة الجيش الذي لايهزم، واضطرت اسرائيل آلي الانسحاب من قطاع غزة.

خرجت في الشارع العربي مظاهرات تدعم الانتفاضة وحق الشعب الفلسطيني في وطنه، أصدرت الخارجية المصرية بيان لدعم الشعب الفلسطيني، خرجت دعوات عربية لمقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية ونشط مكتب المقاطعة العربية.

انطلق مؤتمر الدوحة الإسلامي، باسم" الأقصى" وخرج بيان القمة يستنكر على الكيان الإسرائيلي وناقدا لأول مرة الموقف الأميركي المتعاطف مع القمع الإسرائيلي، كما انتعشت الحركة الفنية عودة الأغنية الوطنية وشعر المقاومة وامتلأت الفضائيات العربية بمواد غزيرة عن انتفاضة الأقصى واحتلت الانتفاضة المساحة الأكبر في أغلب الفضائيات العربية.