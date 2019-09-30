فقيه: السياسات الريعية هي التي اوصلت البلد الى ما هو عليه

علق رئيس الإتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه على التحركات الاحتجاجية التي شهدها لبنان يوم أمس، معتبرا ان "الذي حصل بالامس كنا حذرنا منه سابقا والاتحاد العمالي العام هو مؤسسة وطنية نقابية مستقلة وهو يقوم بكل واجباته"، لافتا الى ان "السياسات الريعية هي التي اوصلت البلد الى ما هو عليه".
وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، أكد فقيه على "وجوب انتخاب رئيس للاتحاد"، مشددا على ان "الاتحاد موجود ويتابع قضايا المزارعين والمصروفين من وظائفهم".
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