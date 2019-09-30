الخولي: الاتحاد العمالي العام غائب عن المشهدية وهو في مرحلة إنتقالية

علق رئيس اتحاد نقابات العاملين في ​قطاع الغاز​ والتنقيب في ​لبنان​ ​مارون الخولي على التحركات الاحتجاجية التي شهدها لبنان يوم أمس،​ معتبرا ان "التظاهرة بحاجة الى قائد ، و​الاتحاد العمالي العام​ غائب عن المشهدية وعن الشارع وهو في مرحلة إنتقالية"، مشددا على ان ""غياب التوافق السياسي يعطل إنتخابات الاتحاد العمالي العام".

وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، رأى الخولي أنه "لا يجوز التعميم و​العمل النقابي​ هو تطوعي واي معارضة سياسية تنسجم مع مواقفنا كنقابات"، مؤكدا انه "يجب اعادة تفعيل العمل النقابي في لبنان".