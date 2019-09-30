وهاب: تحميل مسؤولية الأزمة الإقتصادية لرئاسة الجمهورية تجنٍ كبير

رأى رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "تحميل مسؤولية الأزمة الإقتصادية ل​رئاسة الجمهورية​ تجنٍ كبير فالأزمة سببها أداء عمره سنوات طويلة وفساد شاركت فيه قوى معروفة فلنحاسب المسؤولين الحقيقيين بدل التلهي بسخافات وخبريات فالأزمة ليست بسبب السفر إلى ​نيويورك​ احترموا عقول الناس واذهبوا لملفات حقيقية".

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