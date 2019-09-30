زخور: لوقت التعرض لنا على خلفية دفاعنا عن حقوق وقضايا المواطنين

استنكر المحامي ​أديب زخور​ وزملاؤه تعرّضه المستمر للإعتداء اللفظي والجسدي في كل مرة يدافع فيها عن حقوق وقضايا المواطنين او بعد كل دراسة أو مؤتمر قانوني، بإصدار بيانات من بعض من يدعي تمثيل المالكين، الذين يقومون بالمس والتجريح بسمعتنا والقدح والذم والتشهير، واشاروا في بيان الى ان تفاجأنا بتاريخ 28/9/2019، في الاعلام بحملة إفتراءات متكررة ومنظمة ضد رئيس التجمع المحامي أديب زخور أثناء تأديته لمهنته في تعديل ​قانون الايجارات​، وهي مردودة لعدم صحتها شكلا وأساساً، والتي يتحمل مطلقيها المسؤولية كاملة".

وأشار البيان الى أنه آن الاوان أن يفهم من يحاول الاعتداء علينا بشتى الوسائل ان لا شيء سيرهبنا او يردعنا من ممارسة مهنتنا، وان اي تعد على محام يعاقب عليه القانون كالاعتداء على قاض اثناء ممارسته لمهنته استنادا الى المادة 76 محاماة، ونطلب من ​النيابة العامة​ الاستئنافية في بيروت اعتبار هذا البيان كعلم وخبر بالانتهاكات التي نتعرض لها والمبادرة لحمايتنا فوراً اثناء ممارستنا لمهنتنا والزام المعتدين بوقف هكذا اعمال وافعال واقوال مخالفة للقانون، ومنع اي تعرض للمحامين ، كما نطلب من جميع ​وسائل الاعلام​ المرئية والمسموعة والمقروءة ومواقع الاعلام الالكترونية شطب جميع العبارات التي فيها تعرض للمحامين، والذين يؤدون مهنتهم دفاعاً عن المواطنين والحق والعدالة ، محتفظين بكافة الحقوق بملاحقة اي مخالف امام ​القضاء​ المختص وانزال اشد العقوبات بهم.