الجراح: نؤكد على دعم القطاع الزراعي والمزارعين في البقاع وكل لبنان

أكد وزير الاعلام ​جمال الجراح​ خلال لقائه وفد الاتحاد العام للنقابات الزراعية على "دعم ​القطاع الزراعي​ والمزارعين في ​البقاع​ وكل ​لبنان​، انطلاقا من ثوابت وتوجيهات رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الذي يتابع أدق التفاصيل على هذا الصعيد وبخاصة قضية الاضرار الي لحقت بالعشرات منهم جراء كوارث طبيعية"، لافتا الى ان "الحريري يتابع موضوع تعويضات المزارعين الذين تضرروا بسبب عوامل طبيعية في ​بعلبك​ و​الهرمل​ وعكار وبخاصة مزارعي الحبوب"، مشددا على "ضرورة التكامل بين هذا القطاع وباقي القطاعات الاقتصادية في لبنان للخروج من الازمات الراهنة".



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