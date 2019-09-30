لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون إلى ان "التحركات التي حصلت أمس أطلقت خلالها شعارات مطلبية اكثر من سياسية وقد تم استغلال غياب رئيس الجمهورية ميشال عون الى الامم المتحدة والتحضير لها".
ورأى في حديث إذاعي أنه " لا يمكننا الوصول إلى حلول لهذا الوضع الصعب من دون شبك الايادي مع بعضنا البعض"، مؤكدا ان "الوضع بحاجة إلى تفاهم وطني ووحدة وطنية إلى أقصى الحدود لكن نرى ان هناك تعكيرا لهذه الأجواء ونوع من الكلام العالي والمعارضات العالية التي تهدد الوضع الداخلي".
كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عون: الوضع يستوجب وحدة وطنية الى اقصى الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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