القصيفي: ازمة الاعلام في لبنان تشبه إلى حد بعيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

لفت نقيب محرري ​الصحافة​ ال​لبنان​ية ​جوزيف القصيفي​، في كلمة له خلال مشاركته بحفل تكريمي في ​سيدني​، أقامه رئيس تحرير ​جريدة النهار​ الاسترالية انور حرب، الى أن "عملا كبيرا ينتظرنا في كل من سيدني و​بيروت​ لمأسسة العلاقة بين قطاعي الصحافة والاعلام فيهما، وقد شهدنا في السنوات الأخيرة تقدما على هذا الصعيد"، مشيرا الى أنه "لدينا الكثير لنفعله معا، فالتحديات صعبة وازمة الصحافة والاعلام في لبنان تشبه إلى حد بعيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يرزح بلدنا تحت عبئها، ونحن نسعى إلى صوغ خطة لاحتواء الصدمات السلبية، والعمل من ثم على استعادة ما فقدناه، والعودة الواثقة، مسترجعين بعضا من الدور الذي كان يميز لبنان في هذا المجال".

وشدد على "أننا لسنا معفيين من مسؤوليتنا تجاه ما حل ويحل بالصحافة والاعلام في لبنان، لكن على ​الدولة​ أن تتوقف عن ​سياسة​ قلب ظهر المجن لهذا القطاع الذي أدى أدوارا بارزة في تشكيل هوية لبنان الثقافية والحضارية وصون الحرية، وهي مبرر وجود وطننا والاوكسيجين الذي يمده لأسباب ​الحياة​".