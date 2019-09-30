الحواط: المطلوب قرارات تنفيذية والا فإن الهيكل سيسقط على رؤوس الجميع

رأى عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​ في تصريح على مواقع التوصل الاجتماعي ان "ما جرى أمس صرخة شعبيّة مدوّية ضد كل ما يجري، وينبغي أن تُسمع". وقال: "كفرت الناس ، و​الفقر​ ينتشر ويستشري. حبّات "البانودال" الاقتصادي لم تعد تكفي. المطلوب قرارات تنفيذية سريعاً سبق أن عدّدناها والا فإن الهيكل سيسقط على رؤوس الجميع".

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