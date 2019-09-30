قوى الأمن تفكك شبكة ترويج مخدرات وتضبط شقة تستخدم كمخزن لتوزيعها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه "بعد توافر معلومات الى مكتب ​مكافحة الإرهاب​ والجرائم الهامة في ​بيروت​ و​جبل لبنان​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول قيام شخص يتنقل ب​سيارة​ اجرة وبحوزته كمية من المخدرات يقوم بترويجها وتوزيعها على الأشخاص.

وبالتنسيق مع قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، قامت هذه القوة بتاريخ 26/9/2019، بتوقيف المشتبه به في محلة ​الشويفات​، ويدعى: - ي. س. (مواليد عام 1999، سوري) وبتفتيشه جرى ضبط /5/ كلغ من ​حشيشة الكيف​.

وبالتاريخ ذاته، تابعت القوة المذكورة العمل بغية توقيف باقي أفراد الشبكة، بحيث استدرجت مروجي المخدرات تحت ​جسر خلدة​ على متن سيارة اجرة وقامت بتوقيفهم وهم كل من: - ع. غ. (مواليد عام 1994، سوري). - ر. ح. (مواليد عام 1989، لبناني). - س. م. (لبنانية). كما ضبطت في المحلة ذاتها، سيارة نوع "نيسان ساني" عثر بداخلها على كمية من المخدرات.

ثم انتقلت القوة الى محلة المنصورية، حيث تبيّن وجود شقة تستخدم كمخزن لتوزيع المخدرات، على الأثر داهمت المنزل واوقفت كل من: ك. م. (مواليد عام 1989، مصري). و. ب. (فليبينية). س. س. (مواليد عام 1986، مصري). وبتفتيش المنزل عثر على: 145 غرام من ​حبوب الكبتاغون​. 5 كلغ من مادة حشيشة الكيف. 120 حبة ترامادول. 7 مظاريف من مادة السالفيا.

سلم الموقوفون مع المضبوطات الى ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​، والتحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص