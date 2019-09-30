حشد من القادة الأجانب يحضر الجنازة الرسمية لشيراك في باريس

يحضر ثلاثون من قادة العالم بينهم الرئيس الروسي فلاديمير ​بوتين​ ورئيس وزراء المجري فيكتور أوربان الإثنين إلى ​باريس​ تكريما لذكرى الرئيس الفرنسي الأسبق ​جاك شيراك​ الذي توفي الخميس.

وأُعلن الإثنين يوم حداد وطني في ​فرنسا​ وسيتم لزوم دقيقة صمت في الإدارات والمدارس، فيما يحضر الرئيس ​إيمانويل ماكرون​ مراسم تكريم عسكرية وجنازة رسمية تقام في كنيسة سان سولبيس في باريس.

وإلى بوتين ونظيريه الإيطالي ​سيرجيو ماتاريلا​ والكونغولي دينيس ساسو نغيسو، يشارك في المراسم رئيسا الوزراء اللبناني ​سعد الحريري​ والمجري فيكتور أوربان، بحسب ما أوضح قصر ​الإليزيه​.

وأعلن الرئيس الألماني ​فرانك فالتر شتاينماير​ ورئيس المفوضية الأوروبية ​جان كلود يونكر​ ورئيس الوزراء البلجيكي ​شارل ميشال​ منذ الجمعة مشاركتهم.

في المقابل، أعلن الديوان الملكي المغربي أنّ الملك محمّد السّادس لن يتمكّن من الحضور بسبب المرض، وسيمثله ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن.

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