دولة عربية في قائمة أقل 10 دول "دينا" بالعالم

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty هونغ كونغ الأقل دينا في العالم بنسبة 0 بالمئة كشفت بيانات حديثة نشرها صندوق النقد الدولي، عن قائمة الدول الأقل دينا في العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وشملت القائمة المكونة من 10 دول، دولة عربية خليجية. وتصدرت قائمة الدول العشرة الأقل دينا، هونغ كونغ بنسبة 0 بالمئة، وساوتها في النسبة ذاتها ماكاو، وكلاهما منطقتان إداريتان تابعتان لجمهورية الصين الشعبية. وجاء في المركز الثاني دولة بروناي بديون بلغت نسبتها 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تلتها أفغانستان في المركز الثالث بنسبة ديون بلغت 6.9 بالمئة. أما في المركز الرابع فجاءت أستونيا بنسبة دين بلغت 7.6 بالمئة، في حين احتلت بوتسوانا المركز الخامس بديون بلغت نسبتها 12.8 بالمئة. أخبار ذات صلة Advertisements واحتلت روسيا المركز السادس بين الدول العشر الأقل دينا في العالم بنسبة 13.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وحلّت في المركز السابع دولة الكونغو الديمقراطية بنسبة ديون وصلت إلى 14 بالمئة، تلتها جزر سليمان في المركز الثامن بنسبة ديون بلغت 14.6 بالمئة. وفي حين احتلت أذربيجان المركز التاسع من حيث الديون بنسبة 17.6 بالمئة، جاءت الكويت في المركز العاشر من بين الدول الأقل دينا في العالم بنسبة 17.8 بالمئة، لتكون الدولة العربية الوحيدة في القائمة. شاهد أيضا: لعام 2019.. أقوى جيوش العالم

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