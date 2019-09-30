بيع سيارات فارهة صودرت من نائب رئيس غينيا الاستوائية في مزاد مقابل 27 مليون دولار

من ستيفاني نبيهاي
جنيف (رويترز) - قالت دار المزادات بونامز بسويسرا يوم الأحد إن مجموعة من 25 سيارة فارهة صودرت من نائب رئيس غينيا الاستوائية ضمن تحقيق سويسري في تهم غسل أموال بيعت في مزاد مقابل حوالي 27 مليون فرنك سويسري (27 مليون دولار).
وبيعت سيارة لامبورجيني فينينو رودستر بيضاء اللون مقابل 8.28 مليون فرنك متضمنة العمولة، بما يزيد بأكثر من 50 بالمئة عن تقديرات ما قبل البيع. وشهد المزاد على السيارة تنافسا حادا من جانب ثلاثة أطراف.
وقال جيمس نايت رئيس قسم السيارات في دار مزادات بونامز لدى افتتاحه المزاد "درة المجموعة وأكثرها ندرة هي إحدى تسع سيارات فقط صنعت وبيعت في الذكرى الخمسين للامبورجيني".
ولم تكشف هوية المشتري.
وقال مدعون سويسريون في فبراير شباط إنهم حفظوا تحقيقا مع تيودورو نجويما أوبيانج بشأن غسل أموال واختلاس مال عام بموجب اتفاق يقضي ببيع السيارات لتمويل برامج اجتماعية في غينيا الاستوائية الواقعة بغرب أفريقيا.
وضمت المجموعة سيارات من طراز فيراري ولامبورجيني وبنتلي ورولز رويس يملكها تيودورو وكانت معروضة قبل المزاد في ناد بقرية تشيزيريكس التي تبعد 30 كيلومترا عن جنيف.
وتيودورو الذي يشتهر باسم تيودورين ابن الرئيس أوبيانج نجويما مباسوجو الذي يحكم غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا منذ أربعة عقود. وتصف منظمات حقوقية إدارته بأنها من بين الأكثر فسادا في العالم.
(الدولار يساوي 0.9907 فرنك سويسري)
(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
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