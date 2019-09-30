شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد حنفى يطالب بسرعة تفعيل قانون ذوى الاحتياجات على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد حنفى إن تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام خلال دور الانعقاد الأخير، خاصة بعدما ظهرت بعض الملاحظات على أرض الواقع حال البدء فى التنفيذ عقب صدور اللائحة التنفيذية، مما تسبب فى معاناة البعض فى الحصول على مكتسباتهم كاملة.

Advertisements

وأوضح حنفى أن من أبرز المكتسبات الدمج الكامل فى المجتمع سواء فى منظومة الصحة أو التعليم أو السكن وباقى القطاعات، وهناك بعض العقوبات التى تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة فى منظومة الدمج الكامل فى التعليم، تتمثل فى عدم تطبيق المادة 15 من القانون، حيث تنص المادة على "تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ولوائح التطوير والجهات المسئولة عنها"، وعلى الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية، إلا أن هذه المادة ما زالت غير مفعلة حتى الآن.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عقد لقاء بكل الوزارء المعنيين بتطبيق القانون على أرض الواقع فيما بينهم للوقوف على آلية التفعيل، وحتى لا يكون هناك شيوع فى التفعيل، وتستمر معاناة ذوى الاحتياجات الخاصة فى الحصول على حقوقهم كاملة، خاصة أن القانون جاء ملبيا لطلباتهم فى ظل اهتمام الدولة بهم بكل مؤسساتها.