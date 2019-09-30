النيابة العامة السعودية تقدم 2000 تغريدة لإدانة سلمان العودة

مثل أمس الأحد، الداعية الإسلامي المعروف سلمان العودة أمام محكمة الرياض، خيث وجهت له المحكمة تدوينات له على الفضاء الافتراضي كأدلة إدانة.

وقال عبد الله العودة، نجل العودة، في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”، إن والده حضر اليوم جلسة في المحكمة المتخصصة بالرياض، وقد قدّمَت فيها النيابة ما اعتبرته أدلّة ضده.

وأوضح العودة الابن، أن الأدلة التي قدمت ضد والده، هي عبارة عن ألفين تغريدة منشورة في حسابه بتويتر حسب ماتدعي النيابة، محددين غدا، لجلسة جديدة للرد.

وكان عبد الله العودة قد كتب على حسابه في “تويتر” الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن هناك “تعجيلا” لمواعيد جلسات محاكمة والده المعتقل ووصف ذلك بـ”غير العادي”، وأضاف يومها “هناك تعجيل وتسريع لمواعيد الجلسات على غير العادة”.

ويذكر أن السلطات السعودية كانت قد أوقفت الداعية سلمان العودة بجانب عدد من الدعاة والناشطين البارزين قبل سنتين، حيث شملت القائمة بجانب العودة الداعية عوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.