بريطانيا: جائزة للسياسي “الأكثر تهذيبا” لتحسين السلوك..هل تصلح للمغرب؟

بإمكان السياسيين البريطانيين الذين “يتصرفون بكياسة” أن يربحوا جائزة مالية مقدارها 3 آلاف جنيه إسترليني، وذلك ضمن حملة تهدف إلى تحسين السلوك.

ولن يحصل الفائزون على الأموال لأنفسهم، وإنما سيتم التبرع بها باسمهم لأي منظمة خيرية من اختيارهم.

وجاء الإعلان عن “جوائز الكياسة في السياسة” في نهاية أسبوع من الجدل الحاد، الذي اتخذ طابعا شخصيا في بعض الأحيان، في البرلمان البريطاني.

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وقال ستيوارت وود، العضو بمجلس اللوردات عن حزب العمال وأحد منظمي الحملة، إن من شأن الجائزة أن “تضفي بريقا” على السلوك الدمث.

ودعا إلى تخفيف “الانقسامات والمرارة” السائدة.

يأتي هذا في وقت تواجه فيه خطابات السياسيين المغاربة بكثير من عدم القبول من قبل المواطنين، خاصة “الحروب” الكلامية بين الفرقاء السياسيين، فهل تحل جائزة مثل هذه الحل في المغرب؟