طمرة: البلدية تناشد أهالي حي الدريجات بعدم البناء مؤقتا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اجتمعت إدارة بلدية طمرة مع سكان حي الدريجات في بيت حسن عقل ياسين، مؤخرا، وجرى إطلاعهم على تقدم مشروع الخارطة المفصلة للحي والتي كانت تعتبر من أكبر التحديات بسبب الوضع والصعوبات القائمة في الحي.

شارك في اللقاء كل من رئيس البلدية، د. سهيل ذياب، وأعضاء عن المجلس البلدي، بحضور مهندس البلدية، د. أمين سهلي، مخطط المدن، مندي حمزة، الذي عمل على إعداد المخطط.

وأطلع رئيس البلدية، الأهالي، على وضعية المخطط الجديد الذي بادرت بتخطيطه إدارة البلدية منذ استلامها الإدارة عام 2014 والذي من شأنه أن يخدم المواطن ويسرع في إيجاد حل والذي وصل اليوم لمرحلة متقدمة جدًا وهي مرحلة الاعتراضات كمرحلة أخيرة قبل المصادقة النهائية، كما قال.

وحث الأهالي على التعاون مع إدارة بلدية طمرة وعدم البناء في الحي حتى يتم المصادقة على المخطط، وشدد على أنه "في حال قام أحد السكان بالبناء خلافًا للقانون فسيضر هذا بمستقبل المخطط ناهيك عن خطر الهدم من قبل السلطات بحال تم تجاوز القانون".

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ودار خلال اللقاء حوار بين ممثلي إدارة بلدية طمرة والمواطنين المشاركين والذين وجهوا الأسئلة لإدارة البلدية والتي قدمت الإجابات على هذه الاستفسارات، وقالت إن "المخطط أخذ على محمل الجد وبمسؤولية مباشرة لإنجاح المخطط بالتعاون مع سكان الحي وأصحاب الملكية الخاصة هناك".

وتحدث خلال اللقاء أيضًا مخطط المدن، مندي حمزة، عن المخطط، وقال إن البلدية ستتوجه لأصحاب الأراضي لتخطي الاعتراضات وستجتمع معهم في مجموعات حسب مناطق المُلكية.

وناشدت إدارة بلدية طمرة أهالي حي الدريجات، بالتعاون وعدم البناء في هذه الفترة لتستطيع الضغط على المصادقة وحل قضية المخطط نهائيا.