حيفا: إصابتان في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، في الثامنة عشرة من العمر، بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع "ألنبي" مدينة حيفا، الليلة الماضية.
كما أصيب في الجريمة التي لم تتضح بعد ملابساتها شاب آخر، في الرابعة والعشرين من العمر، بجروح وصفت بأنها متوسطة.
وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف إلى مستشفى "رمبام" بالمدينة لاستكمال العلاج، فيما فتحت الشرطة ملف للتحقيق في ملابسات الجريمة.
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