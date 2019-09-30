إنتر ميلان يسعى لضم نجم مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في نهاية الموسم الحالي.
وقال موقع "كالتشيو ميركاتو"، إن إنتر ميلان مهتم بالحصول على خدمات الصربي نيمانيا ماتيتش لتدعيم وسط ملعبه.
ولا يعد ماتيتش (31 عامًا) غريبا عن كونتي، خاصة أن الأخير دربه، حينما اجتمعا معا في فريق تشيلسي الإنجليزي من قبل.
ويعاني ماتيتش من قلة مشاركاته مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث خاض 4 مباريات فقط مع الفريق.
وكان ماتيتش قريبًا من الانتقال إلى ميلان الصيف الماضي، لكن الروسونيري لم يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد.
وفي ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، سيتلقى ماتيتش العديد من العروض، لكن تمسك كونتي بضمه إلى إنتر قد يحسم وجهته في المرحلة المقبلة.
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