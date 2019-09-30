آرسنال يخطط للتخلص من أوزيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق آرسنال الإنجليزي يخطط للتخلص من لاعبه الألماني، مسعود أوزيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن مسؤولي آرسنال يفضلون إعارة أوزيل ودفع جزء من راتبه، بدلًا من استمراره مع الفريق في ظل خروجه من حسابات المدرب أوناي إيمري.

ويتقاضى أوزيل راتبًا يصل إلى 350 ألف إسترليني في الأسبوع، وهو رقم مرتفع للغاية، على لاعب لا يشارك أساسيًا، وليس له أي دور مع الفريق.

وأشارت "ميرور" إلى أن إيمري كافح من أجل إدخال أوزيل في خطته للموسم الجديد، لكن اللاعب لم يساعده على ذلك، وبدأ أساسيًا في مباراة واحدة فقط في البريميرليج هذا الموسم.

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وازداد وضع أوزيل سوءًا بسبب تعرضه لهجوم مسلح الصيف الماضي، ما أدى لغيابه عن بعض المباريات، لدواع أمنية.

وكان آرسنال يرغب في إعارة أوزيل في الصيف، لكن اللاعب أراد البقاء، وهو ما قد يتكرر في الشتاء، لأن نجم ريال مدريد السابق لا يريد المغادرة.

وكان فنربخشة التركي هو النادي الوحيد الذي أبدى اهتمامًا حقيقيًا في الصيف، لكن أوزيل رفض الأمر شكلًا وموضوعًا.