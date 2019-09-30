شكرا لقرائتكم خبر عن بالبراهين والأدلة.. تقرير يكشف أكاذيب الجزيرة القطرية لإرباك الوضع في مصر والان مع التفاصيل
نشرت مؤسسة "ماعت" تقريرا بالفيديو يبرز فضائح قناة الجزيرة القطرية، وأكاذيبها التى تنشرها من أجل التأثير على الدولة المصرية، خلال الأيام الماضية، وسعيها لنشر الفوضى فى الشارع المصري، بنشر الأكاذيب والمواد الفيليمة والصور القديمة، على أنها تظاهرات جديدة فى الشارع.
ورصد التقرير أكاذيب الجزيرة القطرية، وأفعالها ودناءتها التى قامت بها من أجل نشر الفوضى، بالاعتماد على الأكاذيب والتزييف المستمر.
وكشف الفيديو بالأدلة والبراهين الجرائم المهنية التى ارتكبها قناة الجزيرة، خلال أحداث يوم الجمعة الماضية، والفيديوهات التى قامت بتزييفها وفبركتها، والترويج على أنها حقيقة.
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