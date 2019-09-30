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ارتفاع وتيرة الاختطافات والاخفاء في سجون الحوثيين

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قالت مصادر محلية أن  عشرات السجناء والموقوفين في سجن الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بدون محاكمات أو مسوغ قانوني.

وذكرت المصادر أن السجناء والموقوفين في سجن الجزائية المتخصصة يمرون بحالة نفسية صعبة للغاية نتاجاً للظروف والأوضاع السيئة في هذا السجن الذي يُحتجزون به، ناهيك عن الترهيب والضغوط الكبيرة التي تمارس عليهم، وإجبارهم على الاعتراف والإقرار بتهم ليست لهم أي صلة بها في ظل غياب أي محاكمات عادلة.

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وأشار المصدر إلى أن بعض السجناء والموقوفين يرزحون في السجن، وطالت مدة حبسهم لسنوات والبعض لأشهر بتهم كيدية، بعيداً عن القضاء والقانون، وبإيعاز من شخصيات نافذة من المليشيات الحوثية.

وطالب المصدر مجلس القضاء الأعلى والنائب العام الخاضعين لسيطرة مليشيا الحوثي القيام بزيارة لتفتيش السجن والاطلاع على أوضاع السجناء الموقوفين بدون محاكمات عادلة والذين تُمتهن كرامتهم الإنسانية.

يشار إلى أن السجون الحوثية العامة والسرية تعج بآلاف المعتقلين والذين اختطفتهم عناصر المليشيات من نقاط التفتيش أو مداهمتها للمنازل والمحلات التجارية، حيث تشن حملات منظمة لمداهمة المنازل والزج بالمواطنين في زنازينها.

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