شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مصري يذيع تسريبًا صوتيًا يوضح دور قناة الجزيرة في دعوات الفوضى بمصر والان مع التفاصيل

أذاع الإعلامي المصري أحمد موسى، تسريبًا صوتيًا، يوضح دور قناة الجزيرة الإرهابية في دعوات الفوضى في مصر.

وطالب أحد أعضاء الجماعة، وفقا للفيديو الذي بثه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، من عناصره، تصوير المظاهرات ضد الدولة، متابعًا: "قناة الجزيرة نزلت أرقام عشان يكون في مظاهرات في مصر".

وقال: "ممكن نعمل مظاهرات في أى مكان مش موجود فيها حد، ولما يتحركوا عندنا نفركش.. نفضل نعمل كده حتى يوم الجمعة لتشجيع المصريين على التظاهر".

في حين، قالت إحدى فتيات الجماعة في مكالمة أخرى: "ياريت نشتغل على الفيس بوك شوية.. الصبح شغل وبليل نجمع على جروبات الفيس بوك".

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وعلق الإعلامي أحمد موسى قائلًا: "يحاولون تجنيد المواطنين عشان يتظاهروا ضد بلادهم.. والفيديو يوضح فشلهم في تجميع المصريين"، مشيرا إلى أن أعضاء الجماعة يحاولون إظهار أنهم ليسوا من الجماعة الإرهابية ولكن تابعين لمحمد على.

وتابع الإعلامي: "الجزيرة توفر الإمكانيات لتدفع المواطن للتظاهر ضد بلاده"، معقبًا: "كل يوم يثبت حجم التآمر القطري على الدولة المصرية".

ولفت إلى أن قناة الجزيرة تسعى لإثارة الفوضى في مصر، متابعًا: "لو عايزين مظاهرات بجد يقدم طلب للأمن اللي يوضح الوضع يسمح للتظاهر ولا لا زي العالم كله.. هو مش اختراع مصري".



