شكرا لقرائتكم خبر عن يمنيون يحتشدون في الولايات المتحدة الأمريكية دعماً للتحالف ولإدانة حزب الإصلاح وإيران والان مع التفاصيل

احتشد عدد كبير من أبناء اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأعلن اليمنيون، في الوقفة أمام مقر الأمم المتحدة، تأييدهم للقوى الجنوبية في اليمن، وللتحالف العربي، وطالبوا رؤساء العالم بإدانة إرهاب جماعة حزب الإصلاح، فرع تنظيم الإخوان في اليمن، وفقاً لــ "عدن تايم"، السبت.

وطالب المشاركون في بيان أصدروه بالمناسبة، بإدانة عدوان الميليشيات الحوثية الإرهابية على اليمنيين في الجنوب، وبإدانة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وهجماتها الإرهابية على السعودية، التي استهدفت أراضيها وومنشآت إمدادات الطاقة الدولية. والتهديدات والاعتداءات الحوثية ضد السعودية.

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ومن جهة أخرى، ثمن البيان دور الإمارات الإيجابي والمحوري إلى "جانب شعبنا وتميز مواقفها ونشاطها الملموس في مكافحة الإرهاب".

وجاء في البيان أيضاً، نعبر عن تضامنا الكامل مع شعب مصر الشقيق وحكومته، وندين الأعمال الارهابية التي يتعرضان لها من قبل الإرهابيين والإخوان المسلمين.

وطالب البيان، الولايات المتحدة وكندا بدعم القوات الجنوبية لتأمين خطوط الملاحة الدولية في خليج عدن وباب المندب، ومواجهة الخطر والتهديدات الإيرانية، ضماناً لاستقرار المنطقة.