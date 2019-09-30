شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: إعلام قطر يراهن على الإخوان ويستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن والان مع التفاصيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الأحد، إن الخط الإعلامي القطري يمجد ويعبر عن ميليشيات الحوثي ويراهن على الإخوان باستهداف السعودية والإمارات عبر الأزمة اليمنية.

وغرد قرقاش في حسابه على "تويتر" قائلا "من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية".

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وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن "موقف (الدوحة) يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان ويسعى إلى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن".

ووصف هذا المنطق بـ"الملتوي لكنه ليس بالمستغرب".