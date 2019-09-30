الرياض ـ د ب أ: أعلن “تحالف دعم الشرعية في اليمن” أن أنصار الله أطلقوا صاروخا باليستيا أمس من صنعاء وأنه سقط في صعدة شمال غرب اليمن. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي القول “إن أنصار الله أطلقت صباح أمس صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وقد سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: أنصار الله أطلقوا صاروخا باليستيا سقط في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.