شرطة ديالى تحرر موطنا مختطفا بعد اقل من ١٢ ساعة على اختطافه في بعقوبة

أعلن مدير شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الاثنين، عن تحرير مواطن مختطف بعد أقل من ١٢ ساعة على اختطافه في مدينة بعقوبة.

وقال اللواء العبادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "ذوي المواطن المختطف من أهالي حي التحرير اخبرو القوات الأمنية عن حالة اختطاف في منطقة حي الصناعة"، مبينا انه "على الفور تم تشكيل فريق امني مختص وتطويق المنطقة، ولكثرة انتشار القوات الأمنية وعمليات التفتيش في محل الحادث قام الخاطفين بترك المختطف".

واضاف انه "تم تسليمه إلى ذويه فيما يتم البحث عن الخاطفين لإلقاء القبض عليهم وتقديهم للعدالة"، مضيفا أن "محافظة ديالى لم تسجل حالة خطف منذ عدة شهور والقي القبض على أغلب عصابات الخطف بفضل تعاون المواطنين مع لأجهزة الأمنية".