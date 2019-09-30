ازالة تمثال عبد الوهاب الساعدي في الموصل 'صور'

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر فيه ازالة تمثال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في ايسر الموصل. وانتقد الناشطون هذه الاعمال التي وصفها بـ"غير المبررة"، مطالبين الجهات المعنية باعادة التمثال الى مكانه ورفع الستار عنه. وطوقت قوات مكافحة الشغب امس الاحد، تمثال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في الموصل، لمنع الاهالي من ازالة الستار عنه. Advertisements

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