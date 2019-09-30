بيان جديد من الرافدين بشأن سلفة 25 مليون دينار

اصدر مصرف الرافدين، الاثنين، بيانا جديدا بشأن سلفة 25 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المصرف اشترط ان يكون 50 بالمئة من راتب الموظف الشهري هو القسط الشهري للسلفة التي تبلغ 25 مليون دينار".

واضاف ان "من حق الموظف ان يتسلم سلفة ثانية بعد ان كانت لديه سلفة سابقة وحسب تقدير راتبه المتبقي من استقطاع السلفة الاولى"، مشيرا الى ان "السلف تمنح لموظفي الدولة من الذين تم توطين رواتبهم حصرًا لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد من المصرف".

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ودعا المكتب موظفي الدولة الى "زيارة فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات والتقديم على السلفة".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر في عام 2016 بمنح سلف وقروض للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.