عقب أزمة "المكالمة المسربة".. ترامب يريد مقابلة المخبر المجهول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنّه يُريد مقابلة "المخبر المجهول" الذي كشف عن مكالمته الهاتفيّة مع الرئيس الأوكراني.



وكتب ترامب -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "على غرار أيّ أمريكي، أنا أستحقّ أن ألتقي بمَن يتهمني وبأيّ شخص زوّده بالمعلومات.. هل كان هذا الشخص يتجسس على رئيس الولايات المتّحدة الأمريكيّة؟ عواقب وخيمة!".

وفي محادثته الهاتفيّة نهاية يوليو/تموز مع نظيره الأوكراني زيلينسكي، مارس ترامب ضغوطا على كييف -على حد وصف الديمقراطيّين- رابطاً ضمناً التحقيق حول بايدن بصرف مساعدات أمريكيّة.. وفتح الديمقراطيّون هذا الأسبوع تحقيقا بحق ترامب بهدف عزله، وهو أمر مستبعد حتى الآن.

ومنذ أن أبلغ عنصر استخبارات المسؤولين عنه بأن الرئيس ترامب طلب تدخّل أوكرانيا عبرَ التحقيق في نشاطات خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن، يتحدث الديمقراطيّون والجمهوريّون عن صدقية هذا المخبر ويتبادلون اتهامات بالفساد.

وفي حال صوت مجلس النواب صاحب الأغلبية الديمقراطيّة، على عزل ترامب، وهو ما قد يحصل الشهر المقبل، فإن الأمر يتطلب من مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الجمهوريّة التصويت على هذه الإجراءات بالثلثين.