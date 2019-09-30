عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة: قناة الجزيرة القطرية تعتمد على أدوات غير مهنية 

الإثنين 30 سبتمبر 2019

قناة الجزيرة

كتب متابعات_الخليج 365

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الممارسات التي تتبناها قناة الجزيرة القطرية حاليًا ليست غريبة أو جديدة عليها، لافتة إلى أن قناة الجزيرة تتبنى توجهات وسياسة معينة تستهدف بعض الدول لتحقيق مصالح سياسية، وذلك ليس بعيدًا عن ارتباطاتها بالجماعات الإرهابية.



وأضافت "مصطفى"، خلال حوارها مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن قناة الجزيرة تعتمد على أدوات غير مهنية بالمرة، وتقوم بالتحريض المباشر ضد بعض الدول وبعض الأنظمة.

وأشارت عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن الممارسات الأخيرة لقناة الجزيرة كشفت عن الكثير من التوجهات السافرة والعداء الشديد والتحفيز على ضرب استقرار مصر ومؤسساتها المختلفة والتحريض المباشر.

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وأوضحت "مصطفى"، أن قناة الجزيرة ليست إعلامًا منطقيًا أو موضوعيًا، لافتة إلى أنه نموذج تحريضي سافر، مشيرة إلى أن توجهات قناة الجزيرة أصبحت واضحة إلى الحد الذي يسقطها في الكثير من الأخطاء، وأنها أصبحت منكشفة للجمهور العام.

ولفتت عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن التكرار في عرض الفيديوهات المحرضة نوع من العنف الإعلامي، مشيرة إلى أن قناة الجزيرة لا تذيع أخبار ومعلومات مثلما تحاول التحريض ضد دول معينة، منوهة بأن قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية استخدمت أسلوب التحريض المباشر.

وذكرت أن الشعب المصري خرج بشكل تلقائي لتأييد الدولة المصرية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على عكس ما دعت إليه قناة الجزيرة والقنوات الأخرى، معلقة: "كان هناك ردًا بالغًا من قبل المواطن المصري".