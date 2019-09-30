رسلان: قناة الجزيرة القطرية ذراع مخابراتى هدفها تدمير الدول العربية

هاجم الدكتور محمد سعيد رسلان، الداعية السلفى، قناة الجزيرة القطرية، ووصفها بأنها الذراع الإعلامية لمخابرات قطر، لنشر الفوضى في البلاد، وهى من تسببت فى تدمير العديد من الدول، وعلى رأسها ليبيا، وسوريا، والعراق واليمن ، وغيرها، من خلال استضافة قيادات التنظيمات الإرهابية فى القناة الإرهابية.



وأضاف الداعية السلفى، فى فيديو نشره عبر صفحته، أن سياسيات الجزيرة القطرية، قائمة على تدمير الدول، وأن هذه القناة تستخدم حروب الجيل الرابع في ذلك، وأنها حاولت وتسعى لتدمير مصر ، من خلال دعم التنظيمات الإرهابية، داعيا المصريين أن ينتبهوا مما يحاك لها من مؤامرات خارجية، داعيا بأن يحفظ الله مصر وأن يحفظ الشعب المصرى، من هذه المؤامرات .

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