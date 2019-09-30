جيهان جادو: الفيلم الوثائقي "أوراق قطر" كشف تورط الدوحة في تمويل الجماعات الإرهابية

الإثنين 30 سبتمبر 2019

تميم

كتب متابعات_الخليج 365

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، إن الفيلم الوثائقي "أوراق قطر" كشف تورط قطر في تمويل الجماعات الإرهابية، وهو فيلم في غاية الخطورة والأهمية، ويكشف مخطط الدويلة قطر من استخدام المؤسسات والمنظمات الخيرية الخاصة بها في أوروبا بطرق غير شرعية.



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وأضافت "جادو"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مؤسسة قطر الخيرية في فرنسا لها غطاء قانوني لكن في باطنها لها أغراض منافية تمامًا للقانون والواقع وكل شيء، موضحة أن هذا الفيلم الوثائقي كان لا بد أن يّخرج منذ فترة طويلة وليس الآن.

وأشارت إلى أن هذا الفيلم هام جدًا لكشف مخططات هؤلاء الإرهابيين الذين دائما ينشرون الافكار المتطرفة ويتخذون من الإسلام ذريعة لتحقيق مأربهم الخاصة في القتل والتدمير والإرهاب وعمليات الارهاب التي انتشرت في فرنسا وبعد الدول الاخرى، واصفه الفيلم الوثائقي بأنه "القشة التي قصمت ظهر البعير".

وأوضحت، أن الفيلم كشف للرأي العام خطورة هذه الدولة من تمويلها لجماعة الاخوان المسلمين وكذلك خطورة مؤسسة قطر الخيرية التي تتدعى أنها تسعى بكل جهدها لعمل الخير وعمل الاشياء التي تساعد المسلمين ولكن هي مجرد غطاء فقط، حيث تُعطي هذه المؤسسة رواتب لطارق رمضان حفيد حسن البنا بقيمة 35 ألف يورو شهريا، وكل هذه الوثائق مدونة.