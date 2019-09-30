محمد بن سلمان: لم أقتل خاشقجي ولكني أتحمل المسئولية

أحمد أبوعقيل

نفى محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، صحة ما تردد عن أنه أمر بقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، كما دعا إلى تقديم أي معلومة بخصوص هذه الاتهامات إلى الرأي العام.

وأعلن ولي العهد السعودي تحمله مسئولية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، باعتبار أن القتلة موظفون حكوميون سعوديون، موضحا: "أتحمل المسئولية كاملة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي لأن القتلة هم موظفون حكوميون سعوديون".

وقال الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، الذي تبثه قناة (سي بي إس) الأميركية وفق ما نقلته وكالة (رويترز): "أتفق مع بوزير الخارجية الأميركي مايك ومبيو في أن الهجوم على منشآتنا النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران".

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كما نفى ولي العهد السعودي أن يكون مقربون منه متورطين في التخطيط لقتل خاشقجي، قائلا: "لا توجد معلومات أو أدلة واضحة على أن شخصًا مقربًا مني فعل شيئًا لتحقيق هذا الغرض".

ووصف الأمير محمد بن سلمان، جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، بـ"المؤلمة جداً"، مؤكداً أنه ستتم محاسبة كل مسؤول عنها، وقال: "العدالة ستأخذ مجراها في جريمة قتل جمال خاشقجي".

ويتناول الحوار الذي أجراه البرنامج الأميركي الشهير مع ولي العهد السعودي، الثلاثاء الماضي في جدة، العديد من الموضوعات الهامة ومن بينها المساعي الإيرانية لزعزعة استقرار المنطقة، والهجمات الإرهابية التي استهدفت منشأتي أرامكو السعودية في بقيق وخريص، والتي تم تنفيذها باستخدام أسلحة وطائرات مسيرة إيرانية الصنع.