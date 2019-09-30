النص الكامل لحوار محمد بن سلمان ولي عهد السعودية لـ "سي بي إس": إيران نفذت هجوم أرامكو وندرس التصعيد

الموجز

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أن الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، عمل من أعمال الحرب من طرف إيران، مشيراً إلى أن السعودية "تأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضرورياً والحل السياسي أفضل بكثير".

وقال الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، الذي تبثه قناة (سي بي إس) الأميركية وفق ما نقلته وكالة (رويترز): "أتفق مع بوزير الخارجية الأميركي مايك ومبيو في أن الهجوم على منشآتنا النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران".

وأضاف: "إذا لم يتخذ العالم موقفاً قوياً لردع إيران سنرى المزيد من التصعيد"، مؤكداً أن الحل السياسي أسهل في اليمن اذا أوقفت إيران دعمها للميليشيات الحوثية.

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وحذر ولي العهد السعودي، من أن "النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران"، وقال: "هجوم أرامكو ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم وليس فقط السعودية(..) هجوم أرامكو عمل أحمق لأنه استهدف 5 في المائة من إمدادات العالم".

ووصف الأمير محمد بن سلمان، جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، بـ"المؤلمة جداً"، مؤكداً أنه ستتم محاسبة كل مسؤول عنها، وقال: "العدالة ستأخذ مجراها في جريمة قتل جمال خاشقجي".

ويتناول الحوار الذي أجراه البرنامج الأميركي الشهير مع ولي العهد السعودي، الثلاثاء الماضي في جدة، العديد من الموضوعات الهامة ومن بينها المساعي الإيرانية لزعزعة استقرار المنطقة، والهجمات الإرهابية التي استهدفت منشأتي أرامكو السعودية في بقيق وخريص، والتي تم تنفيذها باستخدام أسلحة وطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

كما يتطرق اللقاء إلى أهم التطورات المتعلقة برؤية "المملكة 2030"، بما تشمله من جوانب اقتصادية واجتماعية.