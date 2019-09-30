أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية تابعة ل​مخابرات الجيش​ في ​مرجعيون​، أوقفت في بلدتي ​الوزاني​ وسردا، 9 سوريين بجرم الدخول خلسة ولعدم حيازتهم على اوراق ثبوتية. وتم تسليمهم إلى ​الشرطة العسكرية​ في ثكنة مرجعيون لاجراء المقتضى القانوني بحقهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف 9 سوريين في منطقة مرجعيون لدخولهم خلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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