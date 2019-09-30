لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "أنني لست أفهم كيف ال​لبنان​ي من خارج لبنان يحول لأهله الأموال ب​الدولار​ او ​اليورو​، وهنا يفرض على اهله او عائلته من قبل بعض ​المصارف​ الاستلام بالعملة اللبنانية، بينما التحويلات موجهة لاقساط او مصاريف او استحقاقات بالدولار"، مشيرا الى أنه "وبعد ذلك، يشكون من تراجع حجم التحويلات الخارجية من اللبنانيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: اللبناني يحول الأموال لأهله بالدولار ويفرض عليهم الإستلام بالعملة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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