قوى الأمن: تنظيم 6192 مخالفة سرعة زائد خلال أسبوع

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن​ الداخلي أن "مفارز السير في قوى الامن تواصل مهمة ضبط ​مخالفات السرعة​ الزائدة عبر ​الرادارات​ ليلاً نهاراً، التي سجلت خلال أسبوع اعتباراً من 23/9/2019 لغاية صباح 30/9/2019، تنظيم 6192 مخالفة ​سرعة زائدة​، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السائقين للقيادة بتأنٍ بغية الحدّ من الحوادث".

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