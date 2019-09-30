أبو الحسن: ما حصل أمس يشكل صرخةً ومؤشراً خطيراً سيتعاظم يوماً بعد يوم

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما حصل بالأمس وبغض النظر عن خلفياته فهو يشكل صرخةً ومؤشراً خطيراً سيتعاظم يوماً بعد يوم، تبقى العين على أحقيّة المطالب وألم الناس وعينٌ أخرى على أمن البلد وإستقراره ، بين الفوضى القاتلة والموت البطيء لن يبقى الا البدء بالإصلاح الجذري ، إحذروا فإن كرة النار تقترب بسرعة".

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