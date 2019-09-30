هاشم غادر إلى كامبالا للمشاركة في اجتماعات اتحاد البرلمانات الإسلامية

غادر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، الى كامبالا عاصمة ​أوغندا​، للمشاركة في اجتماعات ​الدورة​ الثانية والأربعين للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الإسلامية.

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