قوى الأمن: ضبط 1121 مخالفة سرعة وتوقيف 54 مطلوبا بتاريخ يوم أمس

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ عن ضبط 1121 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 54 مطلوباً بجرائم مختلفة من بينها مخدرات وسلب واحتيال بتاريخ يوم أمس 29/9/2019.

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