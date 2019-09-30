نحاس: لتقديم خارطة طريق للناس حول كيفية معالجة الوضع

واستبعد نحاس حدوث اي فتنة امنية لأن هدف الناس التعبير عن القلق بعدما لمسوا لدى المسؤولين جوابا لا يرتقي الى مستوى القلق الذي يعيشونه، مؤكدا انه "بات من الضروري تقديم خارطة طريق للناس حول كيفية معالجة الوضع".
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