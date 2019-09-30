نحاس: لتقديم خارطة طريق للناس حول كيفية معالجة الوضع

اشار عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​ في حديث اذاعي الى "اننا دخلنا مرحلة دقيقة والمشاكل التي نعيشها ادت الى ردة الفعل في الشارع امس"، معتبرا ان "المرحلة المقبلة بحاجة الى ادارة حكيمة تعمل على تغيير الأسلوب الذي تدار به الأمور".

واستبعد نحاس حدوث اي فتنة امنية لأن هدف الناس التعبير عن القلق بعدما لمسوا لدى المسؤولين جوابا لا يرتقي الى مستوى القلق الذي يعيشونه، مؤكدا انه "بات من الضروري تقديم خارطة طريق للناس حول كيفية معالجة الوضع".